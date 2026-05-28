Luneur Park apre le notti d’estate 2026 con show e concerti

Spread the love

Dal 31 maggio al 30 agosto 2026 il Luneur Park porta al Village concerti, show e food street all’EUR.

Dal 31 maggio al 30 agosto 2026 il Luneur Park accende le notti d’estate con il Village aperto ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica. In programma musica live, tribute band, show, dinosauri animati, droni e street food.

L’appuntamento è in via delle Tre Fontane, all’EUR. L’ingresso al Village è gratuito, mentre per concerti e attrazioni serve il pass. Il calendario mette insieme oltre 50 serate live e più di 30 artisti.

Leggi anche: OperaCamion torna a Roma con Il barbiere di Siviglia

Info pratiche

Dove: Luneur Park, via delle Tre Fontane, Roma EUR

Luneur Park, via delle Tre Fontane, Roma EUR Quando: dal 31 maggio al 30 agosto 2026, giovedì-domenica, apertura Village alle 20:00, show dalle 21:30 alle 23:30, chiusura alle 01:00

dal 31 maggio al 30 agosto 2026, giovedì-domenica, apertura Village alle 20:00, show dalle 21:30 alle 23:30, chiusura alle 01:00 Costo: ingresso Village gratuito; pass attrazioni serale €18; family pass €60

ingresso Village gratuito; pass attrazioni serale €18; family pass €60 Come arrivare: auto in via delle Tre Fontane con parcheggio gratuito; metro B fermata EUR Palasport; bus 30, 130F, 671, 714

auto in via delle Tre Fontane con parcheggio gratuito; metro B fermata EUR Palasport; bus 30, 130F, 671, 714 Prenotazione: acquisto online o in cassa al Luneur Park

acquisto online o in cassa al Luneur Park

https://www.vivereroma.org/2026/05/26/luneur-park-apre-le-notti-destate-2026-con-show-e-concerti/90813