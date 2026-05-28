Maldive, indagini su sub morti: si attendono risposte da autopsie. Oggi i primi funerali

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Le salme della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal sono arrivate a Genova. Nelle scorse ore erano state effettuate le autopsie sui loro corpi e su quelli della ricercatrice dell’Unige Muriel Oddeino, del capobarca Gianluca Benedetti e del ricercatore Federico Gualtieri. Dopo i primi risultati, si attendono gli esiti degli esami per cercare di fare luce su quanto accaduto

Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei cinque sub italiani durante un’immersione in una grotta delle Maldive il 14 maggio.

Nelle scorse ore sono state effettuate le autopsie sui corpi della professoressa dell’Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e della ricercatrice dell’Unige Muriel Oddeino, mentre erano già state eseguite quelle del capobarca Gianluca Benedetti e del ricercatore Federico Gualtieri.

Dopo i primi risultati, si attendono gli esiti degli esami per cercare di fare luce su quanto accaduto. Intanto, oggi si sono tenuti i funerali di Gualtieri, venerdì di Oddeino, sabato quelli di Montefalcone e Sommacal.

https://tg24.sky.it/cronaca/2026/05/28/maldive-sub-italiani-morti-indagini-news