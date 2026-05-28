giovedì, Maggio 28, 2026
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VIDEO – Incendio sul camion carico di gpl: per travasare il gas arriva il nucleo speciale dei vigili del fuoco

Il Faro
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SAN PIETRO DI CADORE (BELLUNO) – Un camion carico di gpl è stato interessato da un principio di incendio nella mattinata del 28 maggio mentre viaggiava all’altezza di località Costalissoio: il conducente è riuscito a estinguere le fiamme, ma per riuscire a travasare in sicurezza il gas è stato necessario far arrivare da Mestre la squadra specializzata dei vigili del fuoco.

https://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/incendio_camion_gpl_costalissoio_san_pietro_cadore-9560512.html

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