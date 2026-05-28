VIDEO – Ucraina: attacco russo a Odessa in pieno giorno, 11 feriti, tra cui anche dei bambini.

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Mercoledì sera, le forze russe hanno lanciato un attacco con droni contro infrastrutture civili nella regione ucraina di Odessa, ferendo 11 persone, tra cui due bambini, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. Nell’attacco sono stati danneggiati edifici residenziali, una filiale di Nova Poshta e un negozio di alimentari. Tre vittime versano ancora in gravi condizioni, mentre le squadre di soccorso continuano a sgomberare la zona colpita.

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