Vigili del Fuoco in campo con UNICEF: ad Avellino sport e solidarietà per il diritto al gioco

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Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prenderà parte alla manifestazione sportiva e solidale “Equità sociale per bambini e adolescenti”, organizzata nell’ambito della Campagna Nazionale UNICEF 2026 dedicata al Diritto al Gioco, promossa dal Comitato Provinciale UNICEF/ONU di Avellino in collaborazione con l’Associazione Berardi.

L’evento si svolgerà oggi mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 18:00, presso i Campetti Rossi “Hugo & Jego” di Avellino, in via Raimondo Marsico, e vedrà la partecipazione volontaria di appartenenti alle Forze Armate, Forze dell’Ordine, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco presenti sul territorio.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha aderito con convinzione all’iniziativa, riconoscendone il forte valore sociale, educativo e solidale. Attraverso lo sport e il gioco, la manifestazione intende sensibilizzare la comunità sull’importanza del diritto al gioco quale elemento fondamentale per la crescita fisica, emotiva e relazionale di bambini e adolescenti, promuovendo inclusione, socializzazione e benessere.

La giornata rappresenterà inoltre un’importante occasione di incontro tra istituzioni, famiglie e cittadini, favorendo la costruzione di una rete territoriale orientata ai valori della solidarietà, della condivisione e dell’attenzione verso le fasce più fragili della popolazione giovanile.



Nel corso della manifestazione sarà effettuata anche una raccolta fondi destinata al Comitato Nazionale UNICEF per l’acquisto di beni di prima necessità a favore di bambini e adolescenti che vivono situazioni di disagio sociale.

https://www.irpinianews.it/vigili-del-fuoco-campo-con-unicef-ad-avellino-sport-e-solidarieta-per-il-diritto-al-gioco/