Apprendistato senza formazione: scatta il posto fisso
Il contratto di apprendistato si fonda su un patto chiaro e inequivocabile tra le parti: l’azienda offre uno stipendio e, come contropartita essenziale, garantisce l’insegnamento di un mestiere.
Quando questo delicato equilibrio viene meno a causa della totale assenza o della grave carenza di formazione, il rapporto muta radicalmente la propria natura giuridica. La regola generale, valida in ogni contesto lavorativo e aziendale, stabilisce che l’inadempimento degli obblighi didattici trasforma automaticamente il rapporto in un lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il datore di lavoronon può utilizzare questa specifica tipologia contrattuale al solo scopo di abbattere il costo della manodopera. La finalità professionalizzante rappresenta il cuore dell’accordo; se questa svanisce, decadono le agevolazioni e si applicano in via retroattiva le tutele del contratto standard.
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