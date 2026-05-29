Interventi sul territorio delle Marche

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VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FALCONARA MARITTIMA (AN) – INCENDIO STERPAGLIE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15:30 circa con autobotte e mezzi 4×4 a Falconara Marittima, in zona via del Tesoro, per un incendio di sterpaglie.

A causa dell’estensione del fronte di fuoco è stato richiesto il supporto di ulteriore personale con autobotte dalla sede centrale di Ancona.

Alle ore 17:00 circa la situazione risultava sotto controllo e le squadre VVF stanno procedendo con le operazioni di bonifica degli ultimi focolai.

Dal Comando di Ancona

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CIVITANOVA MARCHE (MC) – INCENDIO AUTOVETTURA IN A14 – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16:00 circa lungo l’autostrada A14, al km 259 in direzione nord, nel territorio comunale di Civitanova Marche, per l’incendio di un’autovettura tipo van.

La squadra VVF di Civitanova Marche, giunta sul posto con due autobotti, ha provveduto allo spegnimento del mezzo e alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’intervento.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Autostradale.

Attualmente il tratto autostradale risulta chiuso al traffico per consentire le operazioni di pulizia della carreggiata a seguito dello sversamento di liquidi.

Intervento ancora in corso.

Dal Comando di Macerata

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SANT’ELPIDIO A MARE (FM) – INCENDIO AUTOVETTURA GPL – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 12.00 nel comune di Sant’Elpidio a Mare per l’incendio di un’autovettura alimentata a GPL. La squadra VVF di Fermo ha provveduto allo spegnimento del mezzo e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto presenti anche i Carabinieri.

Intervento concluso senza persone coinvolte.

Dal Comando di Fermo.