venerdì, Maggio 29, 2026
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Leone XIV interrompe l’udienza generale per soccorrere un sacerdote

Il Faro
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Un gesto spontaneo di papa Leone XIV durante l’udienza generale di questo mercoledì in Piazza San Pietro è diventato uno dei momenti più commentati della giornata. Il Pontefice ha interrotto il saluto ai fedeli per recarsi personalmente in aiuto di un sacerdote che aveva appena avuto un malore tra i presenti.

L’episodio si è verificato al termine dell’udienza, quando i partecipanti si avvicinavano all’area vicino all’atrio per salutare il Santo Padre. Tra loro c’era don Diego Semeraro, sacerdote italiano della diocesi di Taranto, che si era recato a Roma accompagnato dal fratello, don Franco Semeraro.

Dopo diverse ore di attesa sotto il sole, il sacerdote ha accusato un malessere ed è caduto a terra, suscitando la sorpresa di chi si trovava nelle vicinanze.

https://infovaticana.com/it/2026/05/29/leone-xiv-interrompe-ludienza-generale-per-aiutare-un-sacerdote/

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