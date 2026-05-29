venerdì, Maggio 29, 2026
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Vigili del fuoco

Scontro tra uno scuolabus e un’auto, 18 feriti tra cui 10 bambini

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

MAZARA DEL VALLO – Intervento dei vigili del fuoco a Mazara del Vallo (TP) per un incidente stradale, avvenuto intorno alle 14:30, tra uno scuolabus e un’auto: 18 i feriti, tra loro 10 bambini a bordo dello scuolabus e 4 all’interno nell’auto, oltre a 2 docenti e ai conducenti dei mezzi. Tutti soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso.
La squadra dei vigili del fuoco è attualmente impegnata per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dall’impatto.

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