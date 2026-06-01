A Roma le finali del “Torneo delle Nazioni”: 144 studenti in campo nel piccolo Mondiale delle scuole

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Prima dei Mondiali veri, quelli che nel 2026 si giocheranno tra Canada, Messico e Stati Uniti, Roma ospita il suo piccolo Mondiale scolastico. Domani, sabato 30 maggio, all’Istituto Massimo e nell’adiacente Centro Sportivo Dabliù Eur, andranno in scena le finali del “Torneo delle Nazioni”, il progetto didattico-sportivo promosso dalle ambasciate di Canada, Messico e Stati Uniti in Italia insieme al Comitato Sportivo Italiano CSI Roma e alla Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In campo ci saranno 144 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado coinvolti nell’iniziativa. L’obiettivo è accompagnare i ragazzi verso la FIFA World Cup 2026 attraverso lo sport, ma anche attraverso i valori del fair play, dell’inclusione e del dialogo tra culture diverse.

https://roma.repubblica.it/cronaca/2026/05/29/news/finali_torneo_nazioni_scuole_roma-425377641