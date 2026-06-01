Cosenza, 4 cadaveri di migranti trovati in auto sulla statale 106. Si indaga per omicidio

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I corpi carbonizzati di quattro persone sono strati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un’auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di quattro migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.

I corpi sono stati ritrovati dopo che, in seguito alla segnalazione di un’auto in fiamme, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto: durante lo spegnimento dell’incendio, i pompieri hanno scoperto i cadaveri. Su quanto avvenuto sono in corso le verifiche degli inquirenti. Secondo alcune ricostruzioni, le quattro persone a bordo dell’auto erano migranti e braccianti. E l’ipotesi che sta prendendo corpo tra gli investigatori, secondo quanto si apprende, è che i quattro siano stati uccisi. Gli investigatori sperano di avere un aiuto nelle loro indagini dai sistemi di videosorveglianza presenti nel distributore e nella zona. La visione dei filmati è già iniziata

https://tg24.sky.it/cronaca/2026/06/01/persone-carbonizzate-auto-amendolara-cosenza