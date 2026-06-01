Meteo, attesi forti temporali sull’Italia: ecco le zone a rischio

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Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull’Italia un’ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno portando piogge e temporali, soprattutto sulle regioni del Nordest e sull’area del Triveneto.

I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al Nord e su alcune aree del Centro. Sul resto dell’Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive. Ecco le previsioni.

L’anticiclone inizerà a perdere intensità nelle prossime ore, portando precipitazioni e aria più fresca soprattutto sulle regioni del Nordest e sull’area del Triveneto. Nella giornata di oggi, lunedì 1° giugno, si registreranno temporali in particolare sui settori alpini e prealpini e su alcune zone del Centro. Le aree più colpite dal maltempo saranno prima di tutto i rilievi appenninici, poi le zone pianeggianti tra Toscana, Umbria e Marche. Sul resto dello Stivale invece, proseguiranno condizioni di bel tempo.

https://tg24.sky.it/cronaca/2026/06/01/previsioni-meteo-temporali?card=1