Nella Giornata mondiale della sclerosi multipla, una buona notizia sul fronte medicinali per chi ha già avuto un peggioramento neurologico.
Per chi convive con la sclerosi multipla, preservare la mobilità delle braccia e delle mani significa avere una maggiore autonomia. timnewman, Getty Images
Un farmaco finora prescritto soltanto a pazienti con alcune forme di sclerosi multipla riduce in modo importante la progressione della disabilità anche in chi è affetto da sclerosi multipla primariamente progressiva in fase avanzata, preservando più a lungo alcune funzioni motorie importanti per una maggiore indipendenza, facilità di comunicazione e qualità di vita.
Il farmaco è l’ocrelizumab, un anticorpo monoclonale con effetto immunosoppressore (cioè che riduce l’attività del sistema immunitario). I risultati della sperimentazione sono stati pubblicati sulla rivista Lancet alla vigilia della Giornata mondiale della sclerosi multipla (il 30 maggio).
https://www.focus.it/scienza/salute/sclerosi-multipla-un-farmaco-riduce-la-progressione-anche-nei-pazienti-in-fase-avanzata