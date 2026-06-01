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Nella Giornata mondiale della sclerosi multipla, una buona notizia sul fronte medicinali per chi ha già avuto un peggioramento neurologico.

Il Faro
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Per chi convive con la sclerosi multipla, preservare la mobilità delle braccia e delle mani significa avere una maggiore autonomia. timnewman, Getty Images

Un farmaco finora prescritto soltanto a pazienti con alcune forme di sclerosi multipla riduce in modo importante la progressione della disabilità anche in chi è affetto da sclerosi multipla primariamente progressiva in fase avanzata, preservando più a lungo alcune funzioni motorie importanti per una maggiore indipendenza, facilità di comunicazione e qualità di vita.

Il farmaco è l’ocrelizumab, un anticorpo monoclonale con effetto immunosoppressore (cioè che riduce l’attività del sistema immunitario). I risultati della sperimentazione sono stati pubblicati sulla rivista Lancet alla vigilia della Giornata mondiale della sclerosi multipla (il 30 maggio).

https://www.focus.it/scienza/salute/sclerosi-multipla-un-farmaco-riduce-la-progressione-anche-nei-pazienti-in-fase-avanzata

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