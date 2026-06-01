lunedì, Giugno 1, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Sette furgoni di una ditta di consegne in fiamme a Fiumicino, indagini polizia

Il Faro
Spread the love

Sette furgoni di una ditta di consegne, parcheggiati all’interno di un piazzale al civico 119 di viale delle Arti a Fiumicino, hanno preso fuoco la notte scorsa intorno alle 2.30. Quattro mezzi sono stati completamente distrutti dalle fiamme mentre gli altri tre sono rimasti danneggiati. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia che hanno spento l’incendio, è intervenuta la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere. Ancora da accertare le cause del rogo.

https://www.adnkronos.com/cronaca/furgoni-fiamme-fiumicino-indagini_Vi5laCLwXGmC9N5eJEK7m

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Bari, incendio alla Stanic tra bombole e auto GPL: Vigili del Fuoco ancora al lavoro

Il Faro

Canadair dei Vigili del fuoco caduto sull’Etna, proseguono le ricerche dei piloti dispersi

Il Faro

Concerto corale presso l’ISA. Roma, venerdì 16 dicembre 2022

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *