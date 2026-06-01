Ultimo Rapporto ISTAT: l’impoverimento in Italia scoraggia gli investimenti
L’Italia è resiliente ma in affanno: questa la fotografia che emerge dall’ultimo Rapporto ISTAT, pubblicato il 15 maggio scorso. Nel confronto europeo, la Spagna si distingue per una crescita economica superiore, sostenuta dalla popolazione giovane in aumento ma, soprattutto, da cospicui investimenti e da un più rapido sviluppo tecnologico.
In Italia, invece, paese strutturalmente fragile con segnali di allarme sul PIL, caratterizzato da bassi livelli si investe poco e le famiglie impoveriscono gradualmente.
- Nel confronto europeo, la Spagna registra una crescita economica nettamente superiore a quella italiana, sostenuta da una popolazione più giovane, maggiori investimenti e un più rapido sviluppo tecnologico, mentre l’Italia resta indietro con un PIL in crescita più debole tra il 2022 e il 2025.
- Secondo il Rapporto ISTAT, l’Italia mostra segnali di resilienza ma anche criticità strutturali: produttività stagnante, investimenti limitati in innovazione e tecnologia e un progressivo indebolimento del capitale umano.
- Sul piano sociale e demografico, l’aumento delle disuguaglianze, l’invecchiamento della popolazione e l’impoverimento del ceto medio mettono sotto pressione la sostenibilità del welfare e del sistema sanitario.
https://www.facile.it/investimenti/news/ultimo-rapporto-istat-2026-la-situazione-in-italia.html