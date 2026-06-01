VIDEO – Cinque vittime nell’esplosione avvenuta in uno stabilimento aerospaziale in Corea del Sud.

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SEUL, 1 giugno (Xinhua) — Il bilancio delle vittime dell’esplosione nello stabilimento aerospaziale sudcoreano è salito a cinque, ha riferito lunedì l’agenzia di stampa Yonhap, citando i vigili del fuoco.

Alle 10:59 ora locale (01:59 GMT) è giunta una chiamata di emergenza che segnalava l’esplosione presso lo stabilimento Hanwha Aerospace di Daejeon, a circa 150 km a sud della capitale Seul.

I vigili del fuoco hanno confermato cinque morti e due feriti nell’incidente avvenuto nello stabilimento di Hanwha Aerospace, la principale azienda aerospaziale e della difesa del paese.

Sono state effettuate circa 30 chiamate di emergenza per segnalare di aver udito un’esplosione e di aver visto del fumo che si alzava.

I vigili del fuoco hanno emesso un avviso di livello 1 intorno alle 11:17 ora locale e hanno domato l’incendio entro le 11:49 ora locale.