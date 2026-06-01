VIDEO – Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio nel nord di Malta: almeno due feriti

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L’incidente è avvenuto nella fabbrica Ta’ Lourdes, dove — secondo quanto riferito dalle autorità — si sono verificate almeno due esplosioni principali a partire dalle 6:35 del mattino, seguite da ulteriori scoppi a distanza di ore.

Le esplosioni hanno generato una densa colonna di fumo visibile a grande distanza e hanno causato forti vibrazioni avvertite anche negli edifici circostanti. Numerosi residenti hanno riferito finestre infrante e rumori paragonabili a una forte deflagrazione.

Secondo le testimonianze raccolte dai media locali, la prima esplosione è stata seguita da una seconda ancora più violenta, che ha ulteriormente ampliato la nube di detriti e fumo sopra l’area industriale.

La fabbrica, identificata come Ta’ Lourdes Fireworks Factory, era priva di operai al momento dell’incidente. Tuttavia, due uomini che lavoravano nei campi vicini sono rimasti leggermente feriti e sono stati assistiti dalle autorità.