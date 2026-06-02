martedì, Giugno 2, 2026
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Fiamme all’alba nell’impianto rifiuti di Capannori: maxi intervento dei Vigili del Fuoco

Il Faro
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Momenti di apprensione all’alba in località Salanetti, nel comune di Capannori, dove un incendio ha interessato un impianto di smaltimento rifiuti. L’allarme è scattato alle 5:15 del mattino, facendo scattare un imponente intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono confluite squadre dei Comandi di Lucca, Pistoia e Prato, supportate dall’autobotte proveniente da Viareggio. Grazie al rapido dispiegamento di uomini e mezzi, le fiamme sono state contenute evitando che il rogo si propagasse ulteriormente.

Le operazioni sono tuttora in corso: i Vigili del Fuoco stanno provvedendo al completo spegnimento dei focolai residui e alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. Al momento non sono note le cause che hanno provocato il rogo

https://www.versiliatoday.it/2026/06/02/fiamme-allalba-nellimpianto-rifiuti-di-capannori-maxi-intervento-dei-vigili-del-fuoco/

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