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econdo quanto reso noto, i ladri sono entrati in azione nella serata di domenica 31 maggio, in una fascia oraria compresa tra le 22 e le 23. L’irruzione è avvenuta all’interno della caserma dei pompieri volontari di Arco, da cui sono state portate via diverse attrezzature considerate essenziali per gli interventi di emergenza.

Tra il materiale rubato spicca un elemento particolarmente delicato: una delle due pinze idrauliche in dotazione al Corpo. Si tratta di uno strumento cruciale nelle operazioni di soccorso, soprattutto negli interventi più complessi, come quelli successivi agli incidenti stradali. La sua sottrazione non ha solo un valore economico, ma incide in modo concreto sulla tempestività e sull’efficacia delle operazioni di salvataggio.

A rendere pubblica la notizia sono stati gli stessi vigili del fuoco volontari di Arco, attraverso un messaggio diffuso sui social. Le parole scelte restituiscono bene il senso di smarrimento e di amarezza per quanto accaduto: “Un gesto grave che colpisce non solo i vigili del fuoco, ma tutta la comunità”.

https://www.lapiazzaweb.it/news/cronaca/696301/furto-nella-caserma-dei-vigili-del-fuoco-di-arco-spariscono-attrezzature-per-quasi-50-mila-euro.html