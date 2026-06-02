martedì, Giugno 2, 2026
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Grande successo per i Vigili del fuoco a Rimini Wellness: oltre 1200 partecipanti

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

Anche quest’anno, dal 28 al 31 maggio, i Vigili del fuoco hanno partecipato a Rimini Wellness con uno stand in cui oltre 1200 visitatori si sono cimentati in una prova pratica che ricordava un soccorso. Le persone, infatti, hanno affrontato un percorso che riproduceva alcune delle dinamiche tipiche di un intervento operativo, mettendo in evidenza l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra. 

Lo spazio espositivo, curato dall’Ufficio Formazione Motoria Professionale, con la supervisione della Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale, è diventato anche un punto informativo in particolare per rispondere alle numerosissime domande in materia di opportunità lavorative offerte dal Corpo Nazionale.
Queste iniziative rappresentano un’occasione per avvicinare il pubblico al mondo dei Vigili del fuoco, promuovendo la cultura della sicurezza e facendo conoscere da vicino l’impegno, la preparazione fisica e professionale richiesti agli operatori del soccorso tecnico urgente.

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