Impaurito tra le case, il cucciolo di capriolo non riesce più a tornare in natura: l’intervento dei pompieri e poi la sorpresa

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RESSANONE. Capriolo bloccato in città non riesce più a trovare la via per tornare in natura: vigili del fuoco in azione a Bressanone per le operazioni di recupero. A riportare l’episodio, avvenuto negli scorsi giorni, sono gli stessi pompieri, intervenuti per soccorrere il piccolo ungulato.

Come anticipato, l’animale era infatti finito in una zona residenziale, senza riuscire a trovare la strada per tornare nel suo habitat naturale. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e, con l’aiuto di un cacciatore appositamente chiamato sul posto, sono riusciti a mettere in sicurezza il piccolo animale spaventato con grande cautela.

Successivamente, il capriolo è stato liberato in modo appropriato, dicono i vigili del fuoco, in un vigneto nelle vicinanze. È proprio lì, concludono, che la storia ha avuto un lieto fine: la madre è riuscita a ritrovare il suo cucciolo e a tornare con lui in libertà. “Grazie al comportamento prudente e responsabile di tutte le persone coinvolte – concludono i pompieri – l’intervento si è concluso con successo e il giovane capriolo è rimasto illeso”.