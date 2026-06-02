martedì, Giugno 2, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Latina – Incendio nel centro raccolta rifiuti Del Prete: fiamme nella zona industriale, vigili del fuoco all’opera, nessun ferito

Il Faro
Spread the love

Le fiamme sono divampate in un’area di accumulo dove erano ammassate consistenti quantità di materiali di scarto. Le cause dell’incendio non sono ancora state determinate e sono attualmente in corso le verifiche per chiarire le circostanze esatte in cui è scoppiato l’incendio.

Dopo la chiamata al 112, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco con numerosi mezzi e squadre di operatori per contenere l’emergenza. Sono state dispiegate anche ambulanze del servizio di emergenza sanitaria per un eventuale soccorso.

Fortunatamente, al momento non si contano feriti né persone coinvolte nell’incidente.

carabinieri hanno avviato le indagini necessarie per ricostruire l’intera dinamica dell’incidente e identificare le cause scatenanti dell’incendio. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e raccogliendo elementi per il relativo verbale.

L’area è stata messa in sicurezza e le operazioni di spegnimento e bonifica sono in corso sotto la supervisione delle autorità competenti

https://www.lacronaca24.it/2026/06/02/latina-incendio-nel-centro-raccolta-rifiuti-del-prete-fiamme-nella-zona-industriale-vigili-del-fuoco-allopera-nessun-ferito

Potrebbe anche interessarti

Video – 4 Novembre 2011 – Dieci anni fa l’alluvione di Genova

Il Faro

Video – Circoscritte le fiamme a L’Aquila

Il Faro

Baltimora – morti 3 Vigili del Fuoco; 1 in condizioni critiche dopo l’incendio di una casa

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *