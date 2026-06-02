Latina – Incendio nel centro raccolta rifiuti Del Prete: fiamme nella zona industriale, vigili del fuoco all’opera, nessun ferito

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Le fiamme sono divampate in un’area di accumulo dove erano ammassate consistenti quantità di materiali di scarto. Le cause dell’incendio non sono ancora state determinate e sono attualmente in corso le verifiche per chiarire le circostanze esatte in cui è scoppiato l’incendio.

Dopo la chiamata al 112, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco con numerosi mezzi e squadre di operatori per contenere l’emergenza. Sono state dispiegate anche ambulanze del servizio di emergenza sanitaria per un eventuale soccorso.

Fortunatamente, al momento non si contano feriti né persone coinvolte nell’incidente.

I carabinieri hanno avviato le indagini necessarie per ricostruire l’intera dinamica dell’incidente e identificare le cause scatenanti dell’incendio. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e raccogliendo elementi per il relativo verbale.

L’area è stata messa in sicurezza e le operazioni di spegnimento e bonifica sono in corso sotto la supervisione delle autorità competenti

https://www.lacronaca24.it/2026/06/02/latina-incendio-nel-centro-raccolta-rifiuti-del-prete-fiamme-nella-zona-industriale-vigili-del-fuoco-allopera-nessun-ferito