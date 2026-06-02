Paura al Torrino, tenta il suicidio dal terzo piano: i Vigili del Fuoco la afferrano sulla finestra

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Un intervento drammatico, sospeso sul filo dei secondi, che ha evitato una tragedia nel quadrante sud della Capitale.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando la sala operativa del comando di Roma ha ricevuto la drammatica segnalazione.

Data la gravità della situazione, è stata immediatamente mobilitata una imponente macchina dei soccorsi: sul posto sono confluite a sirene spiegate le squadre operative 11/A dell’Eur e 7/A di Ostiense, supportate dall’Autoscala (AS/12) e dal Carro Teli, il mezzo speciale utilizzato per disporre i gonfiabili di salvataggio in caso di caduta.

Quando i soccorritori sono arrivati ai piedi della palazzina, la situazione appariva già disperata: la donna si trovava infatti già oltre la spalliera dell’infisso, sospesa nel vuoto sul cornicione esterno al terzo piano dell’edificio.

I Vigili del Fuoco, hanno coordinato le operazioni su due fronti: mentre all’esterno venivano dispiegati i presidi di sicurezza, una squadra è riuscita a forzare l’ingresso dell’appartamento penetrando all’interno senza farsi sentire.

Agendo con estrema cautela per evitare che un movimento brusco potesse indurre la donna a compiere il gesto estremo, ma al contempo con assoluta fermezza, gli operatori si sono avvicinati alla finestra e sono riusciti ad afferrarla saldamente, tirandola all’indietro e mettendola in sicurezza sul pavimento della stanza.

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