martedì, Giugno 2, 2026
Ultimo:
cronacaInternazionale

Una persona bloccata nelle sabbie mobili è stata salvata in modo rocambolesco durante una corsa contro la marea.

Il Faro
Spread the love

Il momento in cui una persona rimasta intrappolata nelle sabbie mobili è stata salvata al largo della costa gallese è stato ripreso dalle telecamere. Sul posto sono intervenute scialuppe di salvataggio ed un elicottero per impedire alla persona di affondare a causa della rapida marea che saliva a Rhyl.Il momento in cui una persona rimasta intrappolata nelle sabbie mobili è stata salvata al largo della costa gallese è stato ripreso dalle telecamere. Sul posto sono intervenute scialuppe di salvataggio ed un elicottero per impedire alla persona di affondare a causa della rapida marea che saliva a Rhyl.

La vicenda si è svolta alle 21:00 di venerdì 29 maggio, quando l’equipaggio di volontari della RNLI di Rhyl è stato chiamato per un incidente in acqua e ha immediatamente messo in mare il battello di salvataggio costiero dell’organizzazione.

Mentre si dirigevano verso la persona bloccata nelle sabbie mobili, l’equipaggio ha ricevuto un messaggio dalla guardia costiera che informava che la marea aveva raggiunto l’altezza della vita e che erano state inviate squadre di soccorso della guardia costiera di Rhyl e un elicottero.

https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/sinking-person-stuck-quicksand-tide-34048174?

Potrebbe anche interessarti

Frana a Pistoia, evacuata una casa: sul posto i vigili del fuoco

Il Faro

London Heathrow Airport emergency: l’evacuazione del terminal è stato causato da “isteria di massa” per timore di perdite chimiche

Il Faro

Lograto, trattore si ribalta in un canale: contadino salvato dai Vigili del Fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *