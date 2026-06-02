Una persona bloccata nelle sabbie mobili è stata salvata in modo rocambolesco durante una corsa contro la marea.

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Il momento in cui una persona rimasta intrappolata nelle sabbie mobili è stata salvata al largo della costa gallese è stato ripreso dalle telecamere. Sul posto sono intervenute scialuppe di salvataggio ed un elicottero per impedire alla persona di affondare a causa della rapida marea che saliva a Rhyl.Il momento in cui una persona rimasta intrappolata nelle sabbie mobili è stata salvata al largo della costa gallese è stato ripreso dalle telecamere. Sul posto sono intervenute scialuppe di salvataggio ed un elicottero per impedire alla persona di affondare a causa della rapida marea che saliva a Rhyl.

La vicenda si è svolta alle 21:00 di venerdì 29 maggio, quando l’equipaggio di volontari della RNLI di Rhyl è stato chiamato per un incidente in acqua e ha immediatamente messo in mare il battello di salvataggio costiero dell’organizzazione.

Mentre si dirigevano verso la persona bloccata nelle sabbie mobili, l’equipaggio ha ricevuto un messaggio dalla guardia costiera che informava che la marea aveva raggiunto l’altezza della vita e che erano state inviate squadre di soccorso della guardia costiera di Rhyl e un elicottero.

https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/sinking-person-stuck-quicksand-tide-34048174?