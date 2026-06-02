martedì, Giugno 2, 2026
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VIDEO – Castellanza, auto intrappolate nel sottopasso allagato.

Il Faro
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CASTELLANZA – Un’auto e due furgoni sono rimasti intrappolati nel sottopasso allagato di via Monsignor Colombo a Castellanza, dietro la Metro. In azione i Vigili del Fuoco con il canotto per recuperare i conducenti rimasti a mollo, sorpresi dall’improvviso innalzamento dell’acqua nonostante il semaforo anti-allagamenti fosse ancora di colore verde.

Strade sott’acqua anche a Busto Arsizio, dove è entrata in funzione la sbarra anti-allagamenti del sottopasso di via XX Settembre ma un’auto è rimasta ugualmente intrappolata. È intervenuta l’ambulanza per soccorrere il conducente, fortunatamente niente di grave: non è stato necessario il trasporto in ospedale.

https://www.malpensa24.it/castellanza-auto-intrappolate-nel-sottopasso-allagato-vigili-del-fuoco-col-canotto/

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