Celebrazione dell’80° Anniversario della Festa della Repubblica a Catania
VIGILI DEL FUCO DI CATANIA
In occasione dell’80° Anniversario della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno 2026, si è svolta a Catania la tradizionale celebrazione istituzionale organizzata dalla Prefettura, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose.
Le celebrazioni sono state precedute dalla resa degli onori ai Caduti per la Patria presso Palazzo degli Elefanti, da parte di S.E. il Prefetto di Catania Pietro Signoriello, con la deposizione di una corona d’alloro in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per il Paese.
Alla cerimonia commemorativa hanno preso parte oltre a S.E. il Prefetto di Catania, Pietro Signoriello, il Sindaco della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino e il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Raffaele Macauda.
La Festa della Repubblica rappresenta uno dei momenti più significativi della vita democratica del nostro Paese e costituisce un’occasione per rinnovare il sentimento di unità nazionale, ricordando il valore delle Istituzioni repubblicane, della libertà e della partecipazione civile