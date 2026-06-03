Elicotteri dei vigili del fuoco in affanno, basi ferme in tutta Italia: “Situazione gravissima e inaccettabile”

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Dopo Conapo, anche la Fp Cgil Vvf esprime forte preoccupazione per la temporanea chiusura e inoperatività di numerose basi strategiche (tra cui Sassari) negli ultimi giorni

nalogo allarme era stato lanciati nei giorni scorsi dalla sigla sindacale Conapo. Oggi anche la Fp Cgil ha scritto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi denunciando una situazione “gravissima e inaccettabile” nei reparti volo del corpo nazionale dei vigili del fuoco e chiedendo misure urgenti per garantire la continuità del soccorso aereo sul territorio nazionale. I reparti volo rappresentano la componente aerea dei vigili del fuoco: basi operative dotate di elicotteri e personale specializzato che intervengono nelle attività di soccorso, nelle ricerche di dispersi, durante gli incendi boschivi e nelle emergenze legate a calamità naturali.

Nella lettera, firmata dal coordinatore nazionale Fp Cgil Vvf Mauro Giulianella e dalla segretaria nazionale Fp Cgil Giordana Pallone, il sindacato segnala la temporanea chiusura e inoperatività di numerose basi strategiche negli ultimi giorni. Lo scorso 30 maggio risultavano chiusi i reparti volo di Roma, Lamezia Terme, Torino e Catania; il 31 maggio quelli di Catania, Varese, Cecina e Sassari; il 1 giugno quelli di Catania, Sassari, Cecina, Lamezia Terme e Varese.

“In seria difficoltà la continuità operativa del servizio di soccorso aereo”

All’origine delle criticità vi sarebbe il corso di formazione per 87 ispettori aeronaviganti tra piloti, specialisti ed elisoccorritori, pari a quasi il 20% di un organico nazionale di circa 450 unità, già ritenuto sottodimensionato. Una situazione che, sostiene il sindacato, “sta di fatto mettendo in seria difficoltà la continuità operativa del servizio di soccorso aereo” e determinando un crescente sovraccarico per il personale rimasto in servizio.

“Appare necessario – spiegano dal sindacato – comprendere quali misure urgenti e straordinarie il Governo intenda adottare per scongiurare un ulteriore aggravio dei carichi di lavoro del personale operativo, garantire adeguati livelli di sicurezza per gli operatori e assicurare la continuità del soccorso tecnico urgente sul territorio nazionale, evitando il concreto rischio di collasso del dispositivo di soccorso”, scrive la Fp Cgil.