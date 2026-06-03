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Gqzzo Veronese (VR) Vigili del fuoco recuperano un capriolo in un canale

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Verona sono intervenuti a Gazzo Veronese, dove un capriolo è caduto all’interno di un canale senza possibilità di risalire a causa delle sponde in cemento.
Sul posto la squadra del distaccamento di Bovolone con il supporto della squadra Soccorritori fluviali, giunta dalla centrale di Verona.

Le operazioni di recupero si sono svolte in totale sicurezza per il capriolo e per gli operatori, utilizzando una rete che ha permesso di mettere in salvo l’animale senza conseguenze per lo stesso.
Una volta recuperato, il capriolo, è stato affidato alla Polizia Provinciale che provvederà al rilascio nell’oasi del Busatello.

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