Incendio devasta una palazzina all’alba: tre persone ricoverate e due appartamenti inagibili

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Un devastante incendio è divampato all’alba di oggi nel comune di Monterotondo, coinvolgendo una palazzina di quattro piani e provocando il ferimento di tre persone. Il bilancio, pesante ma fortunatamente non tragico, conta tre intossicati trasportati d’urgenza in ospedale e ben due unità abitative dichiarate temporaneamente inagibili.

Il dramma si è consumato all’alba di questa mattina mercoledì 3 giugno, mentre i residenti della palazzina situata in via Tamigi 9/a stavano ancora dormendo. Per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, le fiamme sono improvvisamente esplose all’interno dell’appartamento situato al piano terra della struttura.

In pochissimi minuti, il fuoco ha divorato i locali dell’abitazione, generando una densa colonna di fumo nero e acre che ha risalito rapidamente i piani superiori dell’edificio, svegliando di soprassalto le famiglie residenti e gettando l’intero vicinato nel panico più totale.

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente a seguito delle numerose segnalazioni giunte al numero unico di emergenza. Sul posto sono confluite d’urgenza due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dal prezioso ausilio di due autoscale e di un’autobotte, mezzi necessari per affrontare il rogo e garantire una via di fuga sicura ai condomini dei piani alti.

https://canaledieci.it/2026/06/03/incendio-devasta-una-palazzina-allalba-tre-persone-ricoverate-e-due-appartamenti-inagibili/