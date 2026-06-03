Interventi nelle Marche

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VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FERMO E MACERATA – INTERVENTI PER MALTEMPO – I Vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi a causa della perturbazione che sta interessando il territorio regionale.

Le province maggiormente interessate risultano essere quella di Fermo, dove sono stati effettuati circa 50 interventi, e quella di Macerata, con circa 25 interventi. Le richieste di soccorso riguardano principalmente la rimozione di rami e alberi caduti sulla sede stradale e alcuni allagamenti di locali interrati.

Al momento non si segnalano situazioni di particolare criticità.

Non sono disponibili immagini.

Dalla Direzione Regionale Marche.

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RECANATI (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16:30 circa per un incidente stradale avvenuto in Contrada San Francesco, a Recanati. Le squadre del comando di Macerata e del distaccamento di Osimo hanno collaborato nelle operazioni di estrazione del ferito rimasto incastrato all’interno dell’autovettura, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del 118. Il ferito è stato poi trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Dal Comando di Macerata