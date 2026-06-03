La Partita del Cuore al Francioni: la Nazionale italiana Attori sfida i vigili del fuoco di Latina

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Allo stadio Francioni di Latina si gioca la Partita del Cuore 2026. E’ ormai tutto pronto per “Dal Red Carpet al Campo” in programma venerdì 5 giugno dalle 10.00 che vedrà sfidarsi la Nazionale italiana Attori e i Vigili del Fuoco di Latina.

La prima edizione dell’evento nasce dall’impegno dell’Associazione Culturale Il Cerchio delle Idee, guidata da Stefania Mariani, Daniela Stefanelli e Maurizio Castagna, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Latina. L’iniziativa vuole essere molto più di una semplice partita di calcio: sarà una grande festa dedicata alle famiglie e ai ragazzi del territorio, pensata per celebrare l’inizio dell’estate all’insegna dello sport, dello spettacolo e della solidarietà. Il ricavato sosterrà infatti l’Unicef e il progetto “La Scuola in Scatola”, il kit educativo portatile che garantisce il diritto all’istruzione ai bambini che vivono in contesti di emergenza umanitaria o colpiti da disastri naturali.

La giornata si aprirà con una parata che coinvolgerà tutti gli artisti presenti alla manifestazione, seguita da un ricco pre-show che animerà il prato del Francioni prima del fischio d’inizio.