Terni, rogo nel negozio Acquario snc: animali morti

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A Terni il rogo che ha colpito Acquario snc in via Porta Sant’Angelo si concentra su pochi dati solidi: incendio nelle ore prima dell’alba di mercoledì 3 giugno 2026, rivendita di prodotti per animali colpita in modo pesante, due squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro con quattro mezzi e cause ancora da chiarire. All’interno risultano morti piccoli animali presenti nei locali; per numero complessivo e sequenza d’innesco la ricostruzione resta affidata agli accertamenti tecnici.

L’incendio è divampato nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno 2026 in via Porta Sant’Angelo, nel centro urbano di Terni. Il locale coinvolto è Acquario snc, attività conosciuta per prodotti e servizi legati agli animali domestici..

Il bilancio più sensibile riguarda gli animali presenti nel punto vendita. Risultano morti piccoli animali all’interno dei locali. Nelle ricostruzioni territoriali compaiono uccellini e criceti, con altri roditori citati nel quadro locale. Il numero complessivo non risulta definito pubblicamente.

Le cause sono ancora da accertare. Nessun elemento pubblico consente di fissare l’origine delle fiamme con certezza. La fase decisiva passa dai rilievi nel locale e dalla lettura del primo punto di combustione.

https://www.sbircialanotizia.it/articoli/2026/06/03/rogo-acquario-terni-a7k2p