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VIDEO – Raid russo su Dnipro, un sopravvissuto estratto dalle macerie –

Il Faro
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Nove morti nell’attacco, continuano le operazioni di soccorso. Milano, 2 giu. (askanews) – Nella città di Dnipro, nel sud dell’Ucraina, i soccorritori estraggono un sopravvissuto dalle macerie di un edificio di quattro piani parzialmente demolito da un attacco russo che ha causato la morte di nove persone, tra cui un bambino, e il ferimento di almeno 37, secondo quanto dichiarato dal presidente Volodymyr Zelensky.

Ventidue persone sono ancora ricoverate in ospedale, quattro delle quali in condizioni critiche, ha aggiunto Zelensky, mentre diverse persone risultano ancora dispers

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