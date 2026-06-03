VIDEO – Un elicottero della Royal Navy britannica si è schiantato durante un’esercitazione nel Devon, causando la morte di tre membri dell’equipaggio.
Almeno tre membri dell’equipaggio della Royal Navy britannica sono morti in un incidente di elicottero nel sud-ovest del Regno Unito, ha dichiarato mercoledì il Ministero della Difesa in un comunicato.
“È con profonda tristezza che confermiamo che tre membri della Royal Navy sono morti durante un’esercitazione di addestramento con elicotteri poco prima delle 4:00 di mercoledì 3 giugno vicino a Sourton, nel Devon”, ha dichiarato un portavoce della Marina britannica, secondo quanto riportato da Reuters
https://indianexpress.com/article/world/uk-royal-navy-crew-killed-helicopter-crash-devon-10722574