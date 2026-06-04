Interventi nel marchigiano

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VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

CORRIDONIA (MC) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio, alle ore 14:45 circa, per il soccorso a una persona colta da malore all’interno di un cantiere edile.

La squadra di Macerata, intervenuta con APS e supportata da autoscala e carro SAF (Speleo Alpino Fluviale), ha operato in collaborazione con il personale sanitario del 118 per il recupero di un operaio che si trovava al terzo piano dell’edificio in ristrutturazione.

Una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasportato a terra mediante l’autoscala e affidato alle cure dei sanitari.

Dal Comando di Macerata

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SPINETOLI (AP) – INCENDIO RIFIUTI – Poco dopo le 13,30 i Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti in frazione Pagliare per l’incendio che si è sviluppato presso un’azienda di smaltimento rifiuti. A bruciare un accumulo di immondizia ancora indifferenziata, tra cui molti materassi. Sul posto sette operatori VF hanno provveduto all’estinzione delle fiamme. Situazione al momento sotto controllo con le operazioni di smassamento, raffreddamento e bonifica della zona interessata dall’evento.

Dal Comando di Ascoli Piceno