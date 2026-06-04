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Castelletto di Branduzzo (PV), incidente stradale tra mezzo pesante e autovettura – due decessi

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DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

4/6/2026 – Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del fuoco del Comando di Pavia sono intervenuti nel Comune di Castelletto di Branduzzo per un grave incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura.

Sul posto sono state inviate due squadre con due autopompe. I Vigili del fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente.

A seguito dell’impatto, due persone sono decedute. Presenti sul posto anche il personale sanitario e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti di competenza.

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