giovedì, Giugno 4, 2026
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Vigili del fuoco

Intervento per incendio all’interno dell’Arsenale Militare

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Nel tardo pomeriggio di oggi ,squadre di questo Comando sono state allertate e sono intervenute all’interno dell’Arsenale Militare della Spezia per un’incendio di materiale vario su di un pontone all’ormeggio presso il Ponte Girevole .

L’intervento si è svolto con due Autopompe ,un’Autobotte e dodici unità operative. Non vi sono stati feriti e ,grazie anche al pronto intervento delle squadre V.F. i danni si sono limitati alla struttura interessata dall’incendio .

Le cause sono in via di accertata parte della Sezione Polizia Giudiziaria del Comando VV.F. della Spezia . Sul posto anche i Carabinieri in forza all’Arsenale Militare della Spezia .

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