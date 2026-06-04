Spread the love

COMUNICATO SINDACALE

Le sigle sindacali hanno attivato lo stato di agitazione e la procedura di conciliazione, preannunciando il possibile ricorso allo sciopero.

• Motivazioni principali:

• Personale: Grave carenza di organico (operativo e amministrativo), inclusi i nuclei specialistici, che compromette il soccorso sul territorio.

• Mezzi e logistica: Uso di automezzi vetusti e criticità strutturali nelle sedi di servizio non ancora risolte.

• Territorio: Necessità di istituire un Distaccamento Permanente a Valledoria per migliorare i tempi di intervento nell’area della bassa Gallura.

• Servizi: Criticità nella gestione della mensa e mancato riconoscimento del trattamento sostitutivo del pasto per il personale operativo impegnato in contesti impervi.

È chiaro che le organizzazioni sindacali stanno chiedendo interventi strutturali urgenti per garantire la sicurezza del personale e l’efficacia del servizio di soccorso verso la popolazione.

https://www.uilpavvf.com/2026/06/04/proclamazione-dello-stato-di-agitazione-presso-il-comando-provinciale-dei-vigili-del-fuoco-di-sassari/