VIDEO – Incendio in un hotel di Delhi Sud: 21 morti, 12 stranieri; arrestato il proprietario.

Spread the love

Incendio al Lemon Green a Delhi, Malviya Nagar: diverse persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale e molte altre sono state ricoverate in gravi condizioni.

Ventuno persone, tra cui 12 stranieri, sono morte in un incendio che ha distrutto un edificio di cinque piani (piano terra più cinque piani) adibito a bed and breakfast (B&B) a Malviya Nagar, nella zona sud di Delhi, mercoledì mattina.



La polizia ha dichiarato che i cittadini stranieri provenivano da Liberia, Nigeria, Mozambico (Africa) e Bangladesh. La maggior parte di loro erano turisti medici venuti in India per cure o accompagnavano pazienti.



Il B&B era sprovvisto di certificato di conformità antincendio.

L’hotel, chiamato Flourish Stays B&B, si trova in una stradina stretta di Hauz Rani, diagonalmente di fronte all’ospedale Max di Saket. Gli alti ufficiali di polizia hanno dichiarato che la struttura disponeva di 26 camere, oltre quattro volte il numero massimo consentito di sei.



Si ritiene che la maggior parte, se non tutte, le camere dell’edificio fossero occupate al momento dell’incendio. L’edificio aveva un solo ingresso e un’unica uscita. Presumibilmente, non era in possesso del certificato di conformità antincendio.

https://indianexpress.com/article/cities/delhi/south-delhi-restaurant-fire-foreigners-african-trapped-killed-10721660