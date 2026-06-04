VIDEO – Un treno ha investito un camion in Iowa. Un morto e un ferito

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Mercoledì, nell’Iowa orientale, un treno ha investito un camion, causando un morto e un ferito, secondo quanto riferito dalle autorità.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra una strada statale e la ferrovia Iowa Interstate, in una zona rurale a circa 113 chilometri a est di Des Moines, secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Poweshiek, Matt Maschmann.

Una persona a bordo del camion è morta e un’altra è stata trasportata in ospedale con “gravi ferite”, ha dichiarato Maschmann in un comunicato.

https://www.newschannel5.com/us-news/one-dead-and-another-injured-after-train-strikes-semi-truck-in-iowa