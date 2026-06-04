giovedì, Giugno 4, 2026
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Vigili del fuoco

Vigevano (PV), concluse le ricerche del giovane disperso nel fiume Ticino

Il Faro
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DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Si sono concluse nel pomeriggio di oggi le operazioni di ricerca della persona dispersa nelle acque del fiume Ticino, a Vigevano.

Dopo un’intensa attività che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco con diverse unità specializzate, tra cui i sommozzatori, i soccorritori acquatici, il nucleo SAPR e il personale di supporto alle operazioni di soccorso, i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo della persona oggetto della ricerca.

Per il giovane non è stato purtroppo possibile fare altro che constatarne il decesso.

Le operazioni si sono svolte in stretto coordinamento con le Forze dell’Ordine e con il personale sanitario intervenuto sul posto.

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