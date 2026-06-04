Vigevano (PV), concluse le ricerche del giovane disperso nel fiume Ticino
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA
Si sono concluse nel pomeriggio di oggi le operazioni di ricerca della persona dispersa nelle acque del fiume Ticino, a Vigevano.
Dopo un’intensa attività che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco con diverse unità specializzate, tra cui i sommozzatori, i soccorritori acquatici, il nucleo SAPR e il personale di supporto alle operazioni di soccorso, i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo della persona oggetto della ricerca.
Per il giovane non è stato purtroppo possibile fare altro che constatarne il decesso.
Le operazioni si sono svolte in stretto coordinamento con le Forze dell’Ordine e con il personale sanitario intervenuto sul posto.