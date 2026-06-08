VIDEO – Brunate (CO), recupero donna in difficoltà in zona impervia.

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

7/6/2026 – Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Brunate, in provincia di Como, per il soccorso di una donna rimasta in difficoltà in una zona particolarmente impervia.

A supporto delle operazioni è stato impiegato l’elicottero Drago 153 del Reparto Volo Lombardia, che ha raggiunto l’area dell’intervento consentendo il recupero della persona in condizioni di sicurezza.

La donna è stata affidata al personale sanitario per le valutazioni del caso.