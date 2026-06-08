martedì, Giugno 9, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – Brunate (CO), recupero donna in difficoltà in zona impervia.

Il Faro

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

7/6/2026 – Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Brunate, in provincia di Como, per il soccorso di una donna rimasta in difficoltà in una zona particolarmente impervia.

A supporto delle operazioni è stato impiegato l’elicottero Drago 153 del Reparto Volo Lombardia, che ha raggiunto l’area dell’intervento consentendo il recupero della persona in condizioni di sicurezza.
La donna è stata affidata al personale sanitario per le valutazioni del caso.

Potrebbe anche interessarti

Carenza di personale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto – Risorse straordinarie per il III trimestre 2022.

Il Faro

Ancona, incidente stradale – coinvolte due auto una delle quali si è ribaltata su un fianco.

Il Faro

Video – stanotte intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio di alcuni cumuli di rifiuti all’interno del termovalizzatore

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *