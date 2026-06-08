VIDEO -Un potente terremoto colpisce le Filippine, provocando almeno 15 morti.

Un violento terremoto ha colpito le Filippine, causando almeno 15 morti, distruggendo edifici e facendo scattare allarmi tsunami in tutta l’Asia.

Secondo l’United States Geological Survey, il terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito al largo dell’isola di Mindanao poco prima delle 7:40 ora locale di lunedì (23:40 GMT, domenica).

L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (PHIVOLCS), comunica che al terremoto iniziale sono seguite più di un’ora di scosse di assestamento.

General Santos, una città di 722.000 abitanti nel Mindanao meridionale, ha subito alcuni dei danni più gravi. La città, situata nella regione meridionale di Soccsksargen, ha subito un evento sismico di intensità “molto forte” secondo la sua scala interna.

Un video pubblicato sui canali social ufficiali ha mostrato un edificio di tre piani che ospitava un ristorante Jollibee crollare in una nuvola di detriti e polvere, lasciando i presenti sbalorditi.

Il portavoce della polizia, Robert Dagun, ha dichiarato a una stazione radio locale che alcune parti dell’ospedale St. Elizabeth della città sono state gravemente danneggiate, costringendo pazienti e personale medico a evacuare e a operare temporaneamente all’esterno dell’edificio principale dell’ospedale.