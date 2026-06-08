Vigili del Fuoco – I sottosegretari Prisco e Ferro in Calabria: due giorni di visite, intitolazioni e nuovi progetti nei 5 Comandi provinciali

Importante visita istituzionale in Calabria per i sottosegretari di Stato al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco e Wanda Ferro, che nelle giornate di domani 9 e dopodomani 10 giugno, insieme al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’ingegnere Eros Mannino, faranno tappa in tutti e cinque i Comandi provinciali della regione. Un tour denso di appuntamenti tra intitolazioni, inaugurazioni di cantieri e presentazioni di progetti infrastrutturali.

Di seguito il programma dettagliato della due giorni:

Martedì 9 giugno: Reggio Calabria, Lamezia Terme e Catanzaro

In mattinata | Reggio Calabria: Visita istituzionale presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Ore 15:00 | Lamezia Terme (Aeroporto) – Aperto alla stampa: Presso la sede del Reparto Volo si terrà la cerimonia di intitolazione della struttura alla memoria dell’ing. Santo Rogolino, Dirigente Generale a riposo del Corpo Nazionale, già Comandante provinciale a Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Ore 16:25 | Catanzaro – Punto stampa al termine: Presso il Comando Provinciale verrà svelato il progetto della nuova sede di servizio del Comando e della Direzione Regionale. All’incontro parteciperanno il direttore dell’Agenzia del Demanio (ing. Giovanni Zito), il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco (ing. Maurizio Lucia) e il Comandante di Catanzaro (ing. Giuseppe Bennardo).

Mercoledì 10 giugno: Cosenza, Trebisacce, Crotone e Vibo Valentia

Ore 10:00 | Cosenza – Punto stampa al termine: Cerimonia di posa della prima pietra nel cantiere per la costruzione della nuova sede centrale del Comando Provinciale.

A seguire | Cosenza (Sede attuale): Il sottosegretario Prisco consegnerà al Comandante provinciale Fasano l’encomio solenne conferito dal Capo Dipartimento al personale cosentino, per il grande impegno dimostrato durante l’emergenza alluvione che ha colpito la provincia a partire dal 12 febbraio 2026.

Ore 12:10 | Trebisacce: Visita alla sede del Distaccamento Volontario. Successivamente, presso il Municipio, si terrà un incontro con i Sindaci del comprensorio incentrato sull’attivazione del nuovo Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco.

Nel pomeriggio | Crotone e Vibo Valentia: Il tour istituzionale si concluderà con le visite ufficiali presso gli ultimi due Comandi provinciali della regione.

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