Giallo a Nemi, cadavere trovato in un burrone: recuperato dai vigili del fuoco

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in una zona impervia e densa di vegetazione a Nemi, lungo la strada provinciale 32 (via del Tempio di Diana), l’arteria stradale che scende verso il bacino lacustre.

La presenza del cadavere ha fatto scattare un imponente dispiegamento di soccorsi e l’apertura di un’indagine speculativa da parte delle forze dell’ordine per identificare la vittima e chiarire le cause del decesso.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando i Carabinieri della stazione locale hanno individuato la salma e hanno richiesto il supporto d’urgenza dei soccorsi tecnici per riuscire a raggiungere il punto esatto del ritrovamento.

Considerata la complessa morfologia del terreno, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto la Squadra 32A del distaccamento di Nemi, supportata dagli operatori del nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale).

Una volta riportato sulla strada, il corpo dell’uomo è stato formalmente messo a disposizione dei Carabinieri di zona e del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, la cui identità e l’età apparente rimangono al momento rigorosamente sotto chiave.