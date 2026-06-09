Incendio a Torvaianica, da 24 ore vigili del fuoco al lavoro. L’allerta: “Finestre chiuse”

rosegue ancora l’intervento dei vigili del fuoco iniziato ieri, 8 giugno, nel comune di Pomezia, in via Foligno, per un vasto incendio divampato, per la seconda volta in pochi giorni, in un deposito di legnami a Torvaianica. Da quanto si apprende è bruciato anche materiale plastico.

Da questa mattina le squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia sono impegnate sul posto per le operazioni di bonifica.

A scopo cautelativo il sindaco ha firmato un’ordinanza per tutelare la cittadinanza, disponendo la chiusura di porte e finestre delle abitazioni e delle attività commerciali e industriali che si trovano entro un raggio di 200 metri dal luogo dell’incendio.

Numerose le squadre dei vigili del fuoco che hanno proseguito tutta la notte le operazioni di bonifica nell’area di via Foligno. Per il rogo il primo cittadino ha anche disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) per il coordinamento delle attività di monitoraggio e gestione dell’emergenza conseguente all’incendio. Come si legge nell’ordinanza: “Il C.O.C. è stato attivato con decorrenza immediata dalla data odierna e resterà operativo per le successive 24 ore, e comunque fino alla cessazione dell’emergenza. La struttura operativa è ubicata presso il comando di polizia locale, in piazza Indipendenza n. 26, e coordinerà tutte le attività di monitoraggio e gestione delle eventuali criticità connesse all’evento”.

“L’amministrazione comunale invita la cittadinanza interessata a rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite e a seguire gli aggiornamenti ufficiali che saranno diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune”, si legge in una nota.

“Per eventuali emergenze o segnalazioni sono attivi: NUE 112; sala operativa Regione Lazio: 803555; centrale operativa della polizia locale: 06 9100586. “L’amministrazione comunale, in collaborazione con la protezione civile, la polizia locale e gli altri enti competenti, continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione e fornirà tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza”