VIDEO – Aereo si schianta nella Repubblica Dominicana ed esplode in un’enorme palla di fuoco

Un aereo privato si è schiantato sulla pista dell’aeroporto internazionale di La Romana, nella Repubblica Dominicana orientale, domenica 7 giugno, secondo quanto riferito dall’autorità aeronautica nazionale. Il video dell’incidente sta circolando sui social media. Nel filmato si vedono le ruote dell’aereo che impattano sulla pista durante il decollo. Il velivolo rimbalza e si trasforma in un’enorme palla di fuoco. In altri video si vede una grande colonna di fumo. Il comunicato dell’Istituto Dominicano per l’Aviazione Civile afferma che il pilota e il copilota sono morti, mentre non risultano esserci passeggeri a bordo. L’aereo è stato identificato come un jet Gulfstream G200. È stata avviata un’indagine per determinare le cause dell’incidente.

“L’aereo ha dichiarato un’emergenza mentre si trovava a circa 16 miglia nautiche a sud-ovest di La Romana” ed è precipitato mentre faceva ritorno all’aeroporto, si legge nel comunicato.

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