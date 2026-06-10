Due ragazzi dispersi in mare tra le Calandre e Cala del Forte a Ventimiglia

Si teme un dramma a Ventimiglia dove due ragazzi – sembra entrambi di circa vent’anni, uno dei due forse addirittura di 15 – sarebbero stati inghiottiti dalle acque nella zona delle Calandre, lungo il sentiero che da Cala del Forte raggiunte la spiaggia.

Il più giovane dei due, poco dopo le 18 secondo quanto è emerso, si sarebbe gettato da uno scoglio e non sarebbe riemerso. Si tratterebbe di uno straniero, forse sudamericano. L’amico più grande che era con lui si sarebbe gettato per trarlo in salvo, ma sarebbe stato a suo volta trascinato dalla forte corrente della zona, svanendo nel nulla.

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