Elezioni comunali a Santa Marinella: Alessio Manuelli sindaco

GIORGIO BOTTARI

Il candidato Alessio Manuelli (sostenuto da quattro liste civiche) ha ottenuto una vittoria schiacciante con il 61,62% delle preferenze, rispetto al 38,38% di Damiano Gasparri (centrodestra con Lega e Fratelli d’Italia) confermando una netta tendenza già emersa nelle prime sezioni scrutinate, con un’affluenza alle urne del 51,47%.

Manuelli, rispetto al primo turno, ha ricevuto sostegno anche da una buona parte del centrosinistra, che si è impegnato a Santa Marinella e Santa Severa per contrastare un eventuale ritorno al Comune del centrodestra. È stato anche il segnale di un cambio generazionale: Manuelli è un medico specializzato in medicina cardiovascolare di trent’anni ancora da compiere, mentre Gasparri, il suo avversario al ballottaggio, anche lui medico in pensione, ha 75 anni. Quest’ultimo ha subito subito voluto inviare le sue congratulazioni al nuovo sindaco.

Nel suo primo discorso dopo il voto, Alessio Manuelli, emozionato per l’eccezionale risultato delle elezioni, ha voluto “ringraziare tutti, non solo per i 4900 voti ricevuti” ma soprattutto per “le persone che hanno voluto donare stima e affetto” permettendo di raggiungere questo importantissimo risultato. “Sarà un piacere e un onore poter rappresentare tutta la cittadinanza di Santa Marinella e Santa Severa”, ha continuato Manuelli, aggiungendo la sua “promessa di un impegno serio, e di una amministrazione che vuole essere volta all’ascolto, presente in mezzo alla gente”.

La sfida conclusa con la vittoria di Manuelli, può segnare una nuova fase di cambiamento, nel segno del rispetto e della collaborazione politica in città.