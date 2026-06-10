Esplosione nel quartiere militare di Balashicha

La mattina del 9 giugno, un’auto è esplosa vicino a Mosca, uccidendo il conducente. Le autorità russe non hanno ancora reso pubblico il nome della vittima.

L’agenzia di stampa russa ASTRA ha riferito che l’uomo deceduto potrebbe essere stato un tenente generale dell’esercito russo.

L’esplosione è avvenuta nel microdistretto di Aviatorov a Balashikha, in via Koldunova. La zona è nota per ospitare numerosi militari e ufficiali russi.

Secondo ASTRA, l’esplosione è avvenuta poco dopo che l’autista era salito a bordo del veicolo e si era messo in movimento.

Secondo quanto riportato dai media russi, una BMW X3 è esplosa intorno alle 5:30 del mattino vicino a un grattacielo residenziale. Il conducente ha riportato gravi ferite ed è deceduto sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ordigno esplosivo aveva una potenza equivalente a circa 400 grammi di TNT.